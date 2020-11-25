Харьковскую ОГА может возглавить Айна Тымчук. Фото: citysites.ua

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Харьковскую областную государственную администрацию может возглавить человек из команды мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Кабинет министров 25 ноября согласует назначение на должность председателя кандидатуру Айны Тымчук, которая занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА. В облгосадминистрация чиновница работала с 2000 по 2010 годы. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в руководстве Офиса президента и фракции «Слуга народа».

Отмечается, что Тымчук в 2010—2014 годах работала заместителем городского головы Харькова Геннадия Кернеса, в мэрии руководила делами горсовета. В 2015 году она стала заместительницей председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. С 2018 года возглавляет аппарат облгосадминистрации.

В 2017 году чиновница попала в поле журналистов Bihus.info, которые утверждают, что она скрывала имущество посредством детей, а ее бывший муж зарегистрировал бизнес на бабушку. Сейчас ее муж возглавляет департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Напомним, 24 ноября президент Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета. В этом регионе временно руководить ОГА будет Роман Примуш.