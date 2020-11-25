Нацбанк предупредил украинцев о новой схеме мошенничества. Фото: РБК-Украина

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Мошенники в Украине придумали новую преступную схему для того, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан.

В Национальном банке советуют гражданам не доверять сообщениям о так называемых «онлайн-компенсациях от государства». Злоумышленники, пользуясь непростым положением украинцев из-за пандемии COVID-19, обещают деньги якобы от государства на оплату чего-либо: коммунальных или медицинских услуг, товаров иностранного производства и тому подобное. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

Схема выманивания денег следующая: потенциальная жертва получает смс-сообщение, что направляет ее на мошеннический сервис. Пользователь видит на экране информациб, что ему назначили немалую сумму компенсации, например, 50 тыс. грн.

Для того, чтобы «получить деньги», необходимо оплатить незначительную комиссию — 100−200 грн. Более того, злоумышленники просят жертву после денежного перевода уплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги.

В НБУ советуют украинцам, получившим подобные сообщения, проверить информацию через надежные источники. Вопросы компенсации от государства специалисты советуют обращаться в профильное государственное учреждение по своему месту жительства.

Напомним, в Киеве четыре злоумышленника, используя спецтехнику и поддельные платежные карты, украли через банковские автоматы самообслуживания 1 млн грн.