Карантин с предупреждением — Кабмин обязали заранее информировать о новых запретах, фото — Суспільне

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Ракурс

Карантин в Украине с сегодняшнего дня нельзя ужесточить без дополнительного информирования об этом населения. Кабмин должен заранее предупреждать граждан о новых ограничениях — не позднее чем за неделю.

В пресс-службе Верховной Рады Украины рассказали, что вступило в силу соответствующее постановление парламента, принятое 17 ноября.

Во вторник, 24 ноября, в газете «Голос Украины» появился текст постановления «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению».

Новация предполагает, что решение об усилении карантина необходимо обнародовать не позднее, чем за семь дней до начала действия новых ограничений.

В документе говорится о таких ограничениях:

перевозки пассажиров всеми видами транспорта;

посещение учебных заведений;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

работа кинотеатров;

прием посетителей в сфере общественного питания;

работа торговельноо-развлекательных центров;

прием посетителей в заведениях бытового обслуживания населения;

оставление места проживания.

Кроме того, Кабмин должен вводить инструменты поддержки уязвимых групп населения, если будет вводиться две или более указанных ограничительные меры. Речь идет, например, о перевозках работников к месту работы и обратно.