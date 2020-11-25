Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантин с предупреждением — Кабмин обязали заранее информировать о новых запретах, фото — Суспільне

Карантин с предупреждением — Кабмин обязали заранее информировать о новых запретах

25 ноя 2020, 11:17
999

Карантин в Украине с сегодняшнего дня нельзя ужесточить без дополнительного информирования об этом населения. Кабмин должен заранее предупреждать граждан о новых ограничениях — не позднее чем за неделю.

В пресс-службе Верховной Рады Украины рассказали, что вступило в силу соответствующее постановление парламента, принятое 17 ноября.

Во вторник, 24 ноября, в газете «Голос Украины» появился текст постановления «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению».

Новация предполагает, что решение об усилении карантина необходимо обнародовать не позднее, чем за семь дней до начала действия новых ограничений.


В документе говорится о таких ограничениях:

  • перевозки пассажиров всеми видами транспорта;
  • посещение учебных заведений;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
  • работа кинотеатров;
  • прием посетителей в сфере общественного питания;
  • работа торговельноо-развлекательных центров;
  • прием посетителей в заведениях бытового обслуживания населения;
  • оставление места проживания.

Кроме того, Кабмин должен вводить инструменты поддержки уязвимых групп населения, если будет вводиться две или более указанных ограничительные меры. Речь идет, например, о перевозках работников к месту работы и обратно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров