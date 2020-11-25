Карантин з попередженням — Кабмін зобов’язали заздалегідь інформувати про нові заборони, фото — Суспільне

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Карантин в Україні відсьогодні не можна зробити жорсткішим без додаткового інформування про це населення. Кабмін повинен заздалегідь попереджати громадян про нові обмеження — не пізніше ніж за тиждень.

У прес-службі Верховної Ради України розповіли, що набула чинності відповідна постанова парламенту, яку ухвалили 17 листопада.

У вівторок, 24 листопада, в газеті «Голос України» з’явився текст постанови «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення».

Новація передбачає, що рішення про посилення карантину необхідно оприлюднити не пізніше, ніж за сім днів до початку дії нових обмежень.

В документі йдеться про такі обмеження:

перевезення пасажирів всіма видами транспорту;

відвідування навчальних закладів;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

робота кінотеатрів;

прийом відвідувачів у сфері громадського харчування;

робота торговельноо-розважальних центрів;

прийом відвідувачів в закладах побутового обслуговування населення;

залишати місця свого проживання.

Крім того, Кабмін мусить запроваджувати та інформувати громадян про заходи для підтримки вразливих груп населення, якщо буде запроваджувати два чи більше вказаних обмежувальні заходи. Йдеться, наприклад, про перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямку.