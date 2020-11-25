Вінниця буде без ялинки через карантин, святкування перенесуть в онлайн

https://racurs.ua/ua/n146952-vinnycya-bude-bez-yalynky-cherez-karantyn-svyatkuvannya-perenesut-v-onlayn.html

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Вінниця вирішила відмовитися від встановлення головної ялинки міста на свята через карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила міська влада Вінниці через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов у Фейсбук.

Ситуація із захворюваністю досить тривожна: чи не щодня в Україні з’являються нові рекорди. Щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат, — написав Моргунов.

За його словами, питання щодо доцільності встановлення ялинки викликало дискусії серед містян, навіть було зареєстровано кілька петицій.

Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші навпаки за збереження цієї традиції, щоб у цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій, — додав мер.



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