SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink. Фото: flickr.com

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Ракурс

SpaceX (Спейс-Ікс), компанія Ілона Маска, вивела на орбіту угруповання із 60 супутників Starlink.

Ці супутники необхідні для створення глобальної супутникової інтернет-мережі. Одна і та ж сама ракета-носій Falcon 9 дев’ятий раз поспіль доставляє супутники на орбіту. Ракета стартувала з мису Канаверал у США. Після старту ступінь «Фалькону 9» спустився на платформу в Атлантичному океані. Про успіх операції повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

Як відомо, компанія Ілона Маска є світовим лідером за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх майже 1 тис., а за декілька років їх кількість має досягти 42 тис. За один виліт ракета Falcon 9 може доставити на орбіту максимум 60 супутників. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель Starship, перший тестовий запуск якого повинен відбутися в кінці листопада.

Першу партію тест-супутників Starlink запустили 24 травня 2019 року, а другу — в листопаді. Також дві партії супутників запускали у січні 2020 року, по одній — у лютому, березні та квітні. По дві партії супутників на орбіту вивели в червні та серпні, а на початку вересня відбувся запуск 12 партії.

Нагадаємо, 17 листопада космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Він доставив на МКС групу астронавтів.