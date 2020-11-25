Викликати мобільну бригаду при COVID-19 можна через контакт-центр МОЗ — Степанов

https://racurs.ua/ua/n146948-vyklykaty-mobilnu-brygadu-pry-covid-19-mojna-cherez-kontakt-centr-moz-stepanov.html

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Викликати мобільну бригаду для ПЛР-тестування на коронавірус можна буде через єдиний всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Як це зробити, розповів під час онлайн-брифінгу 25 листопада міністр Максим Степанов.

За його словами, уже завтра така послуга запрацює у тестовому режимі, а потім перейде на постійну основу.

Виходячи з потреб наших громадян, із завтрашнього дня ми запускаємо у тестовому режимі послугу замовлення виклику мобільної бригади через контакт-центр… Тобто, якщо виникають проблеми із викликом мобільної бригади, потрібно зателефонувати в контакт-центр… Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров’я, визначили відповідальних осіб на місцях, щоб ми могли швидко викликати мобільну бригаду… Цей сервіс запускається із 26 листопада, — каже Максим Степанов.



А до кінця місяця, за словами очільника МОЗ, планують запустити консультації сімейних лікарів на лінії контакт-центру. Безкоштовний телефон контактного центру: 0−800−60−20−19.

Нагадаємо, «коронавірусний» контакт-центр МОЗ почав діяти у листопаді, оскільки міські і обласні «гарячі лінії» не справлялися. Минулого тижня цей контакт-центр обробив понад 43 тис. звернень.