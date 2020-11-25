Зміни до ПДР запрацювали в Україні. Фото: slk.kh.ua

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Зміни до правил дорожнього руху (ПДР), які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів, набули чинності в Україні.

Нові зміни передбачають, що водіям та пасажирам таксі, а також інструкторам з водіння в населеному пункті та за його межами треба бути пристебнутими ременями безпеки. Такий автомобіль має бути повністю укомплектоване ременями безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Зазначається, що в населеному пункті дозволяється не пристібатися лише водіям та пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо. Також це стосується водіїв та пасажирів оперативних та спеціальних машин.

Крім того, зміни ПДР стосуються й номерних знаків — забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і їх розміщення, наносити на знаки додаткові позначення або закривати їх. Також номерні знаки повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Велосипедистам дозволили рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. А пішоходам треба подбати про світловідбивні елементи на одязі. Так, зміни до ПДР передбачають, що пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, обов’язково мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Нагадаємо, з 19 листопада система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення «євроблях». Відтак водії-іноземці та українці, які користуються автомобілями на європейській реєстрації, нестимуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху.