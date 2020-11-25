Изменения в ПДД заработали в Украине. Фото: slk.kh.ua

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Изменения в правила дорожного движения (ПДД), касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов, вступили в силу в Украине.

Новые изменения предусматривают, что водителям и пассажирам такси, а также инструкторам по вождению в населенном пункте и за его пределами надо быть пристегнутыми ремнями безопасности. Такой автомобиль должен быть полностью укомплектован ремнями безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Отмечается, что в населенном пункте разрешается не пристегиваться только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно. Также это касается водителей и пассажиров оперативных и специальных машин.

Кроме того, изменения ПДД касаются и номерных знаков — запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и их размещение, наносить на знаки дополнительные обозначения или закрывать их. Также номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам разрешили двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. А пешеходам надо позаботиться о светоотражающих элементах на одежде. Так, изменения в ПДД предусматривают, что пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной, должны обязательно использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Напомним, с 19 ноября система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения «евроблях». Поэтому водители-иностранцы и украинцы, которые пользуются автомобилями на европейской регистрации, будут нести ответственность за нарушение правил дорожного движения.