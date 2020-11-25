Будущий госсекретарь США Блинкен рассказал об украинских корнях, фото — Politico

https://racurs.ua/n146946-ded-bejal-ot-pogromov-otchim-perejil-holokost-buduschiy-gossekretar-ssha-rasskazal.html

Ракурс

Энтони Блинкен, вероятный госсекретарь администрации Джо Байдена, рассказал об отчиме, пережившем Холокост, и дедушке, который эмигрировал из Киева.

Госсекретарем США скорее всего станет 58-летний дипломат, работавший на различных должностях при трех президентах США — Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.

Этой ночью кандидат Байдена выступил во время презентации топ-чиновников в сфере нацбезопасности. Блинкен рассказал об отчиме Самуэле Писарро, который был известным международным юристом и правозащитником, а также спецпосланником ЮНЕСКО по образованию о Холокосте.

Писарро был единственным из 900 детей-евреев, которые учились в школе в Польше и пережили Холокост. Блинкен рассказал об истории отчима, которая случилась с ним в Баварии в 1945 году.

Из своего укрытия он услышал глубокий грохот. Это был танк. Люк открылся. Солдат-афроамериканец посмотрел на него сверху. Он опустился на колени и сказал единственные три слова на английском, которые знал. Их его научила мать еще до войны: «Боже, благослови Америку», — рассказал Блинкен.

Дедушка Блинкена по отцовской линии — Морис Блинкен. Он, как рассказал Энтони, «сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке».

Морис родился в 1900 году в Киеве. В США он в 1921 году окончил Нью-Йоркский университет, работал адвокатом, основал Американский институт Палестины. Прадед Энтони — киевлянин Меир Блинкен был писателем, произведения публиковал на идиш.

Отец будущего госсекретаря США служил в ВВС США во время Второй мировой войны, а затем был послом США в Венгрии во время первого президентства Билла Клинтона.

Дональд Блинкен — один из основателей инвестиционного банка Еm Warburg Pincus&Company.

Свою мать, Джудит Писарро, Блинкен назвал человеком, который строил мосты между Америкой и миром с помощью искусства и культуры.