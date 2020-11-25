Коронавирус в Украине.

https://racurs.ua/n146945-koronavirusom-za-sutki-v-ukraine-zarazilis-pochti-14-tys-chelovek-a-vyzdoroveli-bolee-8-tys.html

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Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 13 тыс. 882 человек. Среди заболевших — 684 ребенка и 615 медработников.

Во вторник, 25 ноября, в больницы попали 1 тыс. 818 человек, а умерли 229 пациентов. При этом преодолели коронавирус 8 тыс. 420 человек. Также за минувшие сутки медики совершили тестирование 75 тыс. 396 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По словам Степанова, за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 661 тыс. 858 человек, а поправились уже 307 тыс. 778 больных. От коронавируса умерли 11 тыс. 492 человека.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Днепропетровской области-1 тыс. 255 больных. В Запорожской области зафиксировали 1 тыс. 86 случаев коронавируса, в Киеве — 980 случаев, в Одесской и Киевской областях — 976 и 961 случаев соответственно.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев— 62 тыс. 620 случаев;

Винницкая область — 15 тыс. 984 случая;

Волынская область — 22 тыс. 516 случаев;

Днепропетровская область — 31 тыс. 861 случай;

Донецкая область — 20 тыс. 868 случаев;

Житомирская область — 27 тыс. 368 случаев;

Закарпатская область — 22 тыс. 150 случаев;

Запорожская область — 26 тыс. 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 33 тыс. 409 случаев;

Киевская область — 33 тыс. 262 случая;

Кировоградская область — 4 тыс. 557 случаев;

Луганская область — 5 тыс. 793 случая;

Львовская область — 42 тыс. 874 случая;

Николаевская область — 16 тыс. 229 случаев;

Одесская область — 39 тыс. 742 случая;

Полтавская область — 19 тыс. 679 случаев;

Ровенская область — 28 тыс. 860 случаев;

Сумская область — 24 тыс. 811 случаев;

Тернопольская область — 26 тыс. 329 случаев;

Харьковская область — 52 тыс. 538 случаев;

Херсонская область — 9 тыс. 141 случай;

Хмельницкая область — 27 тыс. 114 случаев;

Черкасская область — 19 тыс. 826 случаев;

Черновицкая область — 32 тыс. 67 случаев;

Черниговская область — 15 тыс. 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в декабре этого года в Украине проведут исследование первого украинского генерического препарата от коронавируса, который компания «Микрохим», создала на основе японских лекарств «Авиган».