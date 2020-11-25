Коронавирусом за сутки в Украине заразились почти 14 тыс. человек, среди них более 600 медиков (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146945-koronavirusom-za-sutki-v-ukraine-zarazilis-pochti-14-tys-chelovek-a-vyzdoroveli-bolee-8-tys.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 13 тыс. 882 человек. Среди заболевших — 684 ребенка и 615 медработников.
Во вторник, 25 ноября, в больницы попали 1 тыс. 818 человек, а умерли 229 пациентов. При этом преодолели коронавирус 8 тыс. 420 человек. Также за минувшие сутки медики совершили тестирование 75 тыс. 396 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По словам Степанова, за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 661 тыс. 858 человек, а поправились уже 307 тыс. 778 больных. От коронавируса умерли 11 тыс. 492 человека.
Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Днепропетровской области-1 тыс. 255 больных. В Запорожской области зафиксировали 1 тыс. 86 случаев коронавируса, в Киеве — 980 случаев, в Одесской и Киевской областях — 976 и 961 случаев соответственно.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев— 62 тыс. 620 случаев;
- Винницкая область — 15 тыс. 984 случая;
- Волынская область — 22 тыс. 516 случаев;
- Днепропетровская область — 31 тыс. 861 случай;
- Донецкая область — 20 тыс. 868 случаев;
- Житомирская область — 27 тыс. 368 случаев;
- Закарпатская область — 22 тыс. 150 случаев;
- Запорожская область — 26 тыс. 328 случаев;
- Ивано-Франковская область — 33 тыс. 409 случаев;
- Киевская область — 33 тыс. 262 случая;
- Кировоградская область — 4 тыс. 557 случаев;
- Луганская область — 5 тыс. 793 случая;
- Львовская область — 42 тыс. 874 случая;
- Николаевская область — 16 тыс. 229 случаев;
- Одесская область — 39 тыс. 742 случая;
- Полтавская область — 19 тыс. 679 случаев;
- Ровенская область — 28 тыс. 860 случаев;
- Сумская область — 24 тыс. 811 случаев;
- Тернопольская область — 26 тыс. 329 случаев;
- Харьковская область — 52 тыс. 538 случаев;
- Херсонская область — 9 тыс. 141 случай;
- Хмельницкая область — 27 тыс. 114 случаев;
- Черкасская область — 19 тыс. 826 случаев;
- Черновицкая область — 32 тыс. 67 случаев;
- Черниговская область — 15 тыс. 932 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в декабре этого года в Украине проведут исследование первого украинского генерического препарата от коронавируса, который компания «Микрохим», создала на основе японских лекарств «Авиган».