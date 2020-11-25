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Коронавірус в Україні.

Коронавірусом за добу в Україні заразилися майже 14 тис. осіб, а видужали понад 8 тис. пацієнтів (ІНФОГРАФІКА)

25 лис 2020, 09:20
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Коронавірус в Україні за добу виявили у 13 тис. 882 осіб. Серед хворих — 684 дитини та 615 медпрацівників.

У вівторок, 25 листопада, до лікарень потрапили 1 тис. 818 осіб, а померли 229 пацієнтів. При цьому подолали коронавірус 8 тис. 420 осіб. Також за минулу добу медики здійснили тестування 75 тис. 396 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За словами Степанова, за весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 661 тис. 858 осіб, а одужали вже 307 тис. 778 хворих. Від коронавірусу померли 11 тис. 492 особи.

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Дніпропетровській області — 1 тис. 255 хворих. У Запорізькій області зафіксували

1 тис. 86 випадків коронавірусу, у Києві — 980 випадків, в Одеській та Київській областях — 976 та 961 випадків відповідно.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 62 тис. 620 випадків;
  • Вінницька область — 15 тис. 984 випадки;
  • Волинська область — 22 тис. тис. 516 випадків;
  • Дніпропетровська область — 31 тис. 861 випадок;
  • Донецька область — 20 тис. 868 випадків;
  • Житомирська область — 27 тис. 368 випадків;
  • Закарпатська область — 22 тис. 150 випадків;
  • Запорізька область — 26 тис. 328 випадків;
  • Івано-Франківська область — 33 тис. 409 випадків;
  • Київська область — 33 тис. 262 випадки;
  • Кіровоградська область — 4 тис. 557 випадків;
  • Луганська область — 5 тис. 793 випадки;
  • Львівська область — 42 тис. 874 випадки;
  • Миколаївська область — 16 тис. 229 випадків;
  • Одеська область — 39 тис. 742 випадки;
  • Полтавська область — 19 тис. 679 випадків;
  • Рівненська область — 28 тис. 860 випадків;
  • Сумська область — 24 тис. 811 випадків;
  • Тернопільська область — 26 тис. 329 випадків;
  • Харківська область — 52 тис. 538 випадків;
  • Херсонська область — 9 тис. 141 випадок;
  • Хмельницька область — 27 тис. 114 випадків;
  • Черкаська область — 19 тис. 826 випадків;
  • Чернівецька область — 32 тис. 67 випадків;
  • Чернігівська область — 15 тис. 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у грудні цього року в Україні проведуть дослідження першого українського генеричного препарату від коронавірусу, який компанія «Мікрохім», створила на основі японських ліків «Авіган».

Джерело: Ракурс


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