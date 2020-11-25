Коронавірус в Україні.

https://racurs.ua/ua/n146945-koronavirusom-za-dobu-v-ukrayini-zarazylysya-mayje-14-tys-osib-a-vydujaly-ponad-8-tys.html

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Коронавірус в Україні за добу виявили у 13 тис. 882 осіб. Серед хворих — 684 дитини та 615 медпрацівників.

У вівторок, 25 листопада, до лікарень потрапили 1 тис. 818 осіб, а померли 229 пацієнтів. При цьому подолали коронавірус 8 тис. 420 осіб. Також за минулу добу медики здійснили тестування 75 тис. 396 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За словами Степанова, за весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 661 тис. 858 осіб, а одужали вже 307 тис. 778 хворих. Від коронавірусу померли 11 тис. 492 особи.

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Дніпропетровській області — 1 тис. 255 хворих. У Запорізькій області зафіксували

1 тис. 86 випадків коронавірусу, у Києві — 980 випадків, в Одеській та Київській областях — 976 та 961 випадків відповідно.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 62 тис. 620 випадків;

Вінницька область — 15 тис. 984 випадки;

Волинська область — 22 тис. тис. 516 випадків;

Дніпропетровська область — 31 тис. 861 випадок;

Донецька область — 20 тис. 868 випадків;

Житомирська область — 27 тис. 368 випадків;

Закарпатська область — 22 тис. 150 випадків;

Запорізька область — 26 тис. 328 випадків;

Івано-Франківська область — 33 тис. 409 випадків;

Київська область — 33 тис. 262 випадки;

Кіровоградська область — 4 тис. 557 випадків;

Луганська область — 5 тис. 793 випадки;

Львівська область — 42 тис. 874 випадки;

Миколаївська область — 16 тис. 229 випадків;

Одеська область — 39 тис. 742 випадки;

Полтавська область — 19 тис. 679 випадків;

Рівненська область — 28 тис. 860 випадків;

Сумська область — 24 тис. 811 випадків;

Тернопільська область — 26 тис. 329 випадків;

Харківська область — 52 тис. 538 випадків;

Херсонська область — 9 тис. 141 випадок;

Хмельницька область — 27 тис. 114 випадків;

Черкаська область — 19 тис. 826 випадків;

Чернівецька область — 32 тис. 67 випадків;

Чернігівська область — 15 тис. 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у грудні цього року в Україні проведуть дослідження першого українського генеричного препарату від коронавірусу, який компанія «Мікрохім», створила на основі японських ліків «Авіган».