Ліки від коронавірусу почнуть тестувати в Україні. Фото: РБК

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Дослідження першого українського генеричного препарату від коронавірусу проведуть у грудні 2020 року.

Міністерство охорони здоров’я України вже затвердило проведення дослідження цих ліків. Препарат, розроблений фармацевтичною компанією «Мікрохім», створений на основі японських ліків «Авіган». Ліки планують назвати «Фавіпіравір-Мікрохім». Про це повідомила прес-служба фармацевтичної компанії «Мікрохім».

Ці ліки пройшли контрольні дослідження у лабораторії, і тепер повинні пройти відповідні дослідження під час практичного лікування COVID-19.

За словами гендиректора компанії «Мікрохім» Ігоря Погромського, препарат зареєструють найближчим часом, якщо дослідження буде успішним. У цьому випадку ліки від коронавірусу українці можуть отримати вже у першому кварталі 2021 року.

Погромський розповів, що ціна на український препарат буде трохи нижчою, аніж на чорному ринку аналог із Росії, який продають в межах 2 тис. 800 — 3 тис. грн. Він також підкреслив, що компанія готова за власний рахунок надавати препарат для лікування медиків, які заразилися коронавірусом на роботі.

Раніше повідомлялося, що Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США зареєструвало препарат для лікування коронавірусу REGN-COV2. Вказаний лікарський засіб є «коктейлем» речовин, оскільки складається з двох видів моноклональних антитіл.