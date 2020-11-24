Львіврада зібралася без Садового, третини новообраних депутатів і крісел у залі

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У Львові триває конфлікт, який розпочався у ніч після проведення другого туру виборів мера.

Міська рада нового скликання уранці 24 листопада провела перше засідання. На ньому частина депутатів прийняла присягу.

В мерію прийшло 39 депутатів, які представляли «Європейську солідарність», «Свободу» і партію «Варта». Переможці виборів від «Самопомочі» і «Голосу» участі в засіданні не приймали. Всього в міськраді Львова 64 депутата.

Головував на сесії керівник Львівської міської територіальної виборчої комісії Ігор Сліпецький. Він запевнив, що сесія мала б зібратися упродовж двох тижнів після проведення виборів.

У сесійній залі сьогодні ще не встановили електронну систему голосування, не було й крісел, тому депутати стояли.

Депутат від «Європейської солідарності» Петро Адамик заявив, що у групи депутатів, які зібралися, є фаворит у кандидати на посаду секретаря Львівради. Вони пропонують на цю посаду Маркіяна Лопачака зі «Свободи». Варта", «Свобода» та «ЄС» підписали договір про співпрацю.

Присягу сьогодні зачитав найстарший депутат ради Роман Грицевич. Депутати створили лічильну комісію, яка обере тимчасову президію міськради. У неї увійдуть по одному депутату від кожної партії.

Після засідання голова ТВК заявив, що наступного разу сесія збереться після оголошення результатів другого туру виборів мера, щоб представити нового голову Львівської територіальної громади.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що після проведення першої сесії Львівської міської ради нового скликання ситуація з повноваженнями міського голови Львова незрозуміла. На брифінгу він повідомив, що не підписуватиме жодних документів, доки питання з повноваженнями не проясниться.

Раніше він заявляв про спробу узурпувати владу у Львові. Його заступник Андрій Москаленко написав до поліції заяву про вчинення кримінального правопорушення членами міської ТВК, які призначили сесію на 24 листопада.