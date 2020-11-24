Львовсовет собрался без Садового, трети вновь избранных депутатов и кресел в зале

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Ракурс

Во Львове продолжается конфликт, который начался в ночь после проведения второго тура выборов мэра.

Городской совет нового созыва утром 24 ноября провел первое заседание. На нем часть депутатов приняла присягу.

В мэрию пришло 39 депутатов, представляющих «Европейскую солидарность», «Свободу» и партию «Варта». Победители выборов от «Самопомочі» и «Голоса» участия в заседании не принимали. Всего в горсовете Львова 64 депутата.

Председательствовал на сессии руководитель Львовской городской территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий. Он заверил, что сессия должна собраться в течение двух недель после проведения выборов.

В сессионном зале сегодня еще не установили электронную систему для голосования, не было и кресел, поэтому депутаты стояли.

Депутат от «Европейской солидарности» Петр Адамик заявил, что у группы депутатов, которые собрались, есть фаворит в кандидаты на должность секретаря Львовсовета. Они предлагают на эту должность Маркиана Лопачака («Свобода»). «Варта», «Свобода» и «ЕС» подписали договор о сотрудничестве.

Присягу сегодня зачитал старейший депутат совета Роман Грицевич. Депутаты создали счетную комиссию, которая изберет временный президиум горсовета. В него войдут по одному депутату от каждой партии.

После заседания председатель ТИК заявил, что в следующий раз сессия соберется после объявления результатов второго тура выборов мэра, чтобы представить нового главу Львовской территориальной общины.

Городской голова Андрей Садовый заявил, что после проведения первой сессии Львовского городского совета нового созыва ситуация с полномочиями мэра Львова непонятна. На брифинге он сообщил, что не будет подписывать никаких документов, пока вопрос с полномочиями не прояснится.

Ранее он заявлял о попытке узурпировать власть во Львове. Его заместитель Андрей Москаленко написал в полицию заявление о совершении уголовного преступления членами городской ТИК, которые назначили сессию на 24 ноября.