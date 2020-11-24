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Ракурс
Дегтярев. Фото: Лига

От коронавируса умер еще один известный украинец (ФОТО)

24 ноя 2020, 12:42
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Коронавирус в Украине унес жизни еще одного украинца — Александра Дегтярева, генерального директора КБ «Южное».

Он был одним из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.


Он понимал на 100%, как важно интегрировать Украину в глобальные работы по расширению возможностей человечества в космосе. Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине, — говорится в сообщении.

Дегтярев родился 31 октября 1951 года в Кировской области в России. Окончил Ленинградский механический институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов». Работал в КБ «Южное» после окончания института, с 1975 года. Академик НАН Украины, доктор технических наук, академик Международной академии астронавтики.

Дегтярев и президент Зеленский. Фото: Лига Напомним, ранее мы сообщали, что Роман Виктюк, известный театральный режиссер, умер от коронавируса. Ему было 85 лет. Легенда театра умер в больнице имени братьев Бахрушиных. До этого режиссер находился в реанимации.

Источник: Ракурс


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