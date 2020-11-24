Дегтярев. Фото: Лига

https://racurs.ua/n146906-ot-koronavirusa-umer-esche-odin-izvestnyy-ukrainec-foto.html

Ракурс

Коронавирус в Украине унес жизни еще одного украинца — Александра Дегтярева, генерального директора КБ «Южное».

Он был одним из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он понимал на 100%, как важно интегрировать Украину в глобальные работы по расширению возможностей человечества в космосе. Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине, — говорится в сообщении.

Дегтярев родился 31 октября 1951 года в Кировской области в России. Окончил Ленинградский механический институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов». Работал в КБ «Южное» после окончания института, с 1975 года. Академик НАН Украины, доктор технических наук, академик Международной академии астронавтики.



Напомним, ранее мы сообщали, что Роман Виктюк, известный театральный режиссер, умер от коронавируса. Ему было 85 лет. Легенда театра умер в больнице имени братьев Бахрушиных. До этого режиссер находился в реанимации.