В Черновцах перед вторым туром выборов горожанам раздадут по 1 тыс грн. Фото: Суспільне

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В Черновцах перед вторым туром выборов мэра решили раздать по 1 тыс. грн из-за пандемии коронавируса.

Черновицкий горсовет на сессии 23 ноября решил выделить такую одноразовую помощь пенсионерам и малообеспеченным жителям. Чтобы выделить жителям города по 1 тыс. грн, депутаты горсовета внесли изменения и дополнения в программу «Защита» на 2019−2021 годы. Об этом 24 ноября сообщил Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что за это проголосовали все депутаты, которые присутствовали на сессии. Ожидается, что деньги горожанам смогут поступить до конца текущего года.

В КИУ отмечают, что инициатором проекта решения выступил один из действующих депутатов горсовета, который вышел во второй тур выборов. Об этом пишут местные СМИ в рекламных публикациях.

А тем временем в ОПОРе заявили, что 20 ноября их наблюдатель на остановках общественного транспорта в Черновцах зафиксировал агитационные материалы в пользу кандидата на должность городского головы Виталия Михайлишина от партии «Команда Михайлишина».

Как известно, 29 ноября в Черновцах пройдет второй тур выборов мэра, а в борьбе за мэрское кресло сойдутся Роман Кличук от партии «Единая альтернатива» и Виталий Михайлишин от «Команды Михайлишина». В первом туре Кличук получил 27,23% голосов избирателей, а Михайлишин — 21,31%.

Напомним, явка избирателей во втором туре выборов мэра, который состоялся 22 ноября, составила 29,53%. Наибольшая явка избирателей была зафиксирована в Бердянске (39,23%) и Львове (38,94%). Также высокой явка была и в Дрогобыче — 30,21%.