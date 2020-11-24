Великобритания. Фото: Iz.ru

https://racurs.ua/n146904-doloy-lokdaun-velikobritaniya-vvodit-karantinnoe-zonirovanie.html

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«Цветное» карантинное зонирование вместо локдауна вводит Великобритания. Отныне страна разделится на карантинные зоны, которые будут пересматриваться каждую неделю.

Подобная система карантинного зонирования применялась и в Украине. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Sky News.

Сообщается, что отныне в Великобритании снова разрешат собираться в количестве до шести человек, откроются магазины, парикмахерские, спортзалы и развлекательные центры. Ресторанам и пабам позволят работать на час дольше — сейчас они ограничены комендантским часом до 22.00. В стране также возобновятся богослужения, свадьбы и занятия спортом на открытом воздухе.

По аналогии с украинским «цветным» карантином, регионы первого уровня смогут жить почти полноценной жизнью — рестораны, магазины будут работать. В регионах со вторым уровнем бары смогут работать только навынос, а людям будут рекомендовать работать из дома. Третий уровень предусматривает ограничения близкие к локдауну.

Карантинное зонирование введут в Великобритании уже 26 ноября. Правила будут пересматривать каждые полторы недели, а сама система будет действовать до конца марта 2021 года. Премьер-министр страны Джонсон выразил надежду, что к этому времени страна получит вакцину, и сможет побороть коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали, что мутация коронавируса, которую недавно обнаружили в Дании, заставила Великобританию запретить въезд для путешественников из этой страны. Мутацию обнаружили у животных на норковых фермах. Отныне все путешественники из Дании должны уйти на самоизоляцию на 14 дней.