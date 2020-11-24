Велика Британія. Фото: Iz.ru

https://racurs.ua/ua/n146904-get-lokdaun-velyka-brytaniya-zaprovadjuie-karantynne-zonuvannya.html

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«Кольорове» карантинне зонування замість локдауну запроваджує Велика Британія. Відтепер країна поділиться на карантинні зони, які переглядатимуться кожного тижня.

Подібна система карантинного зонування застосовувалася і в Україні. Про це заявив премʼєр-міністр Борис Джонсон, повідомляє Sky News.

Повідомляється, що відтепер у Великій Британії знову дозволять збиратися у кількості до шести осіб, відчиняться магазини, перукарні, спортзали та розважальні центри. Ресторанам і пабам дозволять працювати на годину довше — зараз вони обмежені комендантською годиною до 22.00. У країні також відновляться богослужіння, весілля та заняття спортом на відкритому повітрі.

По аналогії з українським «кольоровим» карантином, регіони першого рівня зможуть жити майже повноцінним життям — ресторани, магазини будуть працювати. У регіонах з другим рівнем бари зможуть працювати тільки навинос, а людям рекомендуватимуть працювати з дому. Третій рівень передбачає обмеження близькі до локдауну.

Карантинне зонування запровадять у Великій Британії вже 26 листопада. Правила будуть переглядати кожні півтора тижня, а сама система діятиме до кінця березня 2021 року. Прем'єр-міністр країни Джонсон висловив надію, що до цього часу країна отримає вакцину, і зможе побороти загрозу коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мутація коронавірусу, яку нещодавно виявили у Данії, змусила Велику Британію заборонити в’їзд для мандрівників з цієї країни. Мутацію виявили у тварин на норкових фермах. Відтепер усі мандрівники з Данії мають піти на самоізоляцію на 14 днів.