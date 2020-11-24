Столичний таксист вигадав неіснуюче пограбування

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У Києві таксист повідомив поліції про неіснуючий розбійний напад, щоб виправдатися перед дружиною за витрачені гроші.

Чоловік вигадав історію, згідно з якою у нього нібито забрали гроші. Тепер таксистові загрожує покарання у виді до двох років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Таксистові повідомлено про підозру за ст. 383 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення)

Згідно з вигаданою таксистом історією, біля станції метро «Нивки» на нього було здійснено розбійний напад.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та патрульні поліцейські. Правоохоронці опитали потерпілого та розпочали пошуки нападника.

Проте в ході спілкування з таксистом поліцейські встановили, що він плутається в показах.

Нам він розповів про те, що пасажир порізав куртку, забрав гроші та втік. Однак у ході відпрацювання цієї версії ми встановили, що у вказаний час до потерпілого у салон автомобіля ніхто не сідав, а відтак він їхав без зупинок, — зазначив начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

Згодом правоохоронці встановили, що чоловік через термінал відправив своїй знайомій гроші, а щоб приховати цей факт від дружини, вирішив повідомити поліції про нібито здійснений щодо нього злочин.

Повідомляючи неправду інформацію про подію чи злочин, громадяни не тільки порушують закон, а й відволікають правоохоронців від надання допомоги тим, хто фактично її потребує, — наголошують у поліції.

Нагадаємо, у серпні на Миколаївщині чоловік під вигаданим ім’ям повідомив поліції про нібито замінування потяга, на який він спізнився.