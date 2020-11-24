Столичный таксист придумал несуществующее ограбление

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Ракурс

В Киеве таксист сообщил полиции о несуществующем разбойное нападении, чтобы оправдаться перед женой за потраченные деньги.

Мужчина придумал историю, согласно которой у него якобы забрали деньги. Теперь таксисту грозит наказание в виде до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Таксисту сообщено о подозрении по ст. 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения)

Согласно придуманной таксистом истории, возле станции метро «Нивки» на него было совершено разбойное нападение.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, оперативные сотрудники и патрульные полицейскте. Правоохранители опросили потерпевшего и начали поиски нападающего.

Однако в ходе общения с таксистом полицейские установили, что он путается в показаниях.

Нам он рассказал о том, что пассажир порезал куртку, забрал деньги и скрылся. Однако в ходе отработки этой версии мы установили, что в указанное время к потерпевшему в салон автомобиля никто не садился, а затем он ехал без остановок, — отметил начальник отдела полиции № 3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчина через терминал отправил своей знакомой деньги, а чтобы скрыть этот факт от жены, решил сообщить полиции о якобы осуществленном в отношении не него преступлении.

Сообщая ложную информацию о событии или преступление, граждане не только нарушают закон, но и отвлекают правоохранителей от оказания помощи тем, кто фактически нуждается, — отмечают в полиции.

Напомним, в августе на Николаевщине мужчина под вымышленным именем сообщил полиции о якобы заминировании поезда, на который он опоздал.