У Чернівцях перед другим туром виборів городянам роздадуть по 1 тис. грн. Фото: Суспільне

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У Чернівцях перед другим туром виборів мера вирішили роздати по 1 тис. грн через пандемію коронавірусу.

Чернівецька міськрада на сесії 23 листопада вирішила виділити таку одноразову допомогу пенсіонерам та малозабезпеченим мешканцям. Гроші видаватимуть за заявами малозабезпечених громадян. Щоб виділити мешканцям міста по 1 тис. грн, депутати міськради внесли зміни та доповнення до програми «Захист» на 2019−2021 роки. Про це 24 листопада повідомив Комітет виборців України.

Зазначається, що за це проголосували усі депутати, які були присутніми на сесії. Очікується, що гроші городянам зможуть надійти до кінця поточного року.

У КВУ відзначають, що ініціатором проекту рішення виступив один з чинних депутатів міськради, який вийшов у другий тур виборів. Про це пишуть місцеві ЗМІ в рекламних публікаціях.

А тим часом в ОПОРі заявили, що 20 листопада їхній спостерігач на зупинках громадського транспорту в Чернівцях зафіксував агітаційні матеріали на користь кандидата на посаду міського голови Віталія Михайлішина від партії «Команда Михайлішина».

Як відомо, 29 листопада в Чернівцях пройде другий тур виборів мера, а в боротьбі за мерське крісло зійдуться Роман Кличук від партії «Єдина альтернатива» та Віталій Михайлішин від «Команди Михайлішина». У першому турі Кличук отримав 27,23% голосів виборців, а Михайлішин — 21,31%.

Нагадаємо, явка виборців у другому турі виборів мера, який відбувся 22 листопада, склала 29,53%. Найбільша явка виборців була зафіксована у Бердянську (39,23%) та Львові (38,94%). Також високою явка була й у Дрогобичі — 30,21%.