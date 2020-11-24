Дегтярев. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n146906-vid-koronavirusu-pomer-sche-odyn-vidomyy-ukrayinec.html

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Коронавірус в Україні забрав життя ще одного українця Олександра Дегтярева, генерального директора КБ «Південне».

Він був одним з найбільш досвідчених фахівців аерокосмічної галузі України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він розумів на 100%, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Наша держава обов’язково відновить увесь свій потенціал. Це та сама велика мрія, заради якої жив генеральний директор Конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярев. Щирі співчуття родині, близьким та Україні, — йдеться у повідомленні.



Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року у Кіровській області в Росії. Закінчив Ленінградський механічний інститут за фахом «Двигуни літальних апаратів». Працював у КБ «Південне» після закінчення інституту, з 1975 року. Академік НАН України, доктор технічних наук, академік Міжнародної академії астронавтики.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Роман Віктюк, відомий театральний режисер, помер від коронавірусу. Йому було 85 років. Легенда театру помер у лікарні імені братів Бахрушиних. До цього режисер перебував у реанімації.