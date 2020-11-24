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Ракурс
Дегтярев. Фото: Ліга

Від коронавірусу помер ще один відомий українець (ФОТО)

24 лис 2020, 12:42
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Коронавірус в Україні забрав життя ще одного українця Олександра Дегтярева, генерального директора КБ «Південне».

Він був одним з найбільш досвідчених фахівців аерокосмічної галузі України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він розумів на 100%, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Наша держава обов’язково відновить увесь свій потенціал. Це та сама велика мрія, заради якої жив генеральний директор Конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярев. Щирі співчуття родині, близьким та Україні, — йдеться у повідомленні.


Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року у Кіровській області в Росії. Закінчив Ленінградський механічний інститут за фахом «Двигуни літальних апаратів». Працював у КБ «Південне» після закінчення інституту, з 1975 року. Академік НАН України, доктор технічних наук, академік Міжнародної академії астронавтики.

Дегтярев та президент Зеленський. Фото: Ліга

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Роман Віктюк, відомий театральний режисер, помер від коронавірусу. Йому було 85 років. Легенда театру помер у лікарні імені братів Бахрушиних. До цього режисер перебував у реанімації.

Джерело: Ракурс


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