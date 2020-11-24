Лекарства от коронавируса начнут тестировать в Украине. Фото: РБК

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Исследования первого украинского генерического препарата от коронавируса проведут в декабре 2020 года.

Министерство здравоохранения Украины уже утвердило проведение исследования этих лекарств. Препарат, разработанный фармацевтической компанией «Микрохим», создан на основе японских лекарств «Авиган». Лекарство планируют назвать «Фавипиравир-Микрохим». Об этом сообщила пресс-служба фармацевтической компании «Микрохим».

Эти лекарства прошли контрольные исследования в лаборатории, и теперь должны пройти соответствующие исследования во время практического лечения COVID-19.

По словам гендиректора компании «Микрохим» Игоря Погромского, препарат зарегистрируют в ближайшее время, если исследование будет успешным. В этом случае лекарства от коронавируса украинцы могут получить уже в первом квартале 2021 года.

Погромский рассказал, что цена на украинский препарат будет немного ниже, чем на черном рынке аналог из России, который продают в пределах 2 тыс. 800 — 3 тыс. грн. Он также подчеркнул, что компания готова за свой счет предоставлять препарат для лечения медиков, которые заразились коронавирусом на работе.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США зарегистрировало препарат для лечения коронавируса REGN-COV2. Указанное лекарственное средство является «коктейлем» веществ, поскольку состоит из двух видов моноклональных антител.