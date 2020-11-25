Майбутній держсекретар США Блінкен розповів про українські корені, фото — Politico

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Ентоні Блінкен, ймовірний держсекретар адміністрації Джо Байдена, розповів про вітчима, що пережив Голокост, та діда, який емігрував з Києва.

Держсекретарем США найімовірніше стане 58-річний дипломат, який працював на різних посадах за трьох президентів США — Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами.

Цієї ночі кандидат Байдена виступив під час презентації топ-чиновників у сфері нацбезпеки. Блінкен розповів про вітчима Самуеля Пісара, який був відомим міжнародним юристом і правозахисником, а також спецпосланником ЮНЕСКО щодо освіти про Холокост.

Пісар був єдиним з 900 дітей-євреїв, які навчалися у школі в Польщі і пережили Голокост. Блінкен розповів про історію вітчима, яка трапилася у Баварії в 1945 році.

Зі своєї схованки він почув глибокий гуркіт. Це був танк. Люк відкрився. Солдат-афроамериканець подивився на нього зверху. Він опустився на коліна і сказав єдині три слова англійською, які знав. Їх його навчила мати ще до війни: «Боже, благослови Америку», — сказав він.

Дідусь Блінкена по батьківській лінії — Моріс Блінкен. Він, як розповів Ентоні, «утік від погромів у Росії і побудував нове життя в Америці».

Моріс народився у 1900 році у Києві. У США він у 1921 році закінчив Нью-Йоркський університет, працював адвокатом, заснував Американський інститут Палестини. Прадід Ентоні — киянин Меїр Блінкен був письменником, твори публікував на ідиш.

Батько майбутнього держсекретаря США служив у ВПС США під час Другої світової війни, а згодом був послом США в Угорщині під час першого президентства Білла Клінтона.

Дональд Блінкен — один із засновників інвестиційного банку ЕM Warburg Pincus & Company.

Свою матір, Джудіт Пісар, Блінкен назвав людиною, яка будувала мости між Америкою та світом за допомогою мистецтва та культури.