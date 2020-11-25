Вызвать мобильную бригаду при COVID-19 можно с помощью контакт-центра Минздрава — Степанов

https://racurs.ua/n146948-vyzvat-mobilnuu-brigadu-pri-covid-19-mojno-s-pomoschu-kontakt-centra-minzdrava-stepanov.html

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Вызвать мобильную бригаду для ПЦР-тестирования на коронавирус можно будет с помощью единого всеукраинского контакт-центра Министерства здравоохранения. Как это сделать, рассказал во время онлайн-брифинга 25 ноября министр Максим Степанов.

По его словам, уже завтра такая услуга заработает в тестовом режиме, а затем перейдет на постоянную основу.

Исходя из потребностей наших граждан, с завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме услугу заказа вызова мобильной бригады через контакт-центр… То есть, если возникают проблемы с вызовом мобильной бригады, нужно позвонить в контакт-центр… Для этого мы объединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц на местах, чтобы мы могли быстро вызвать мобильную бригаду… Сервис запускается с 26 ноября, — говорит Максим Степанов.



А к концу месяца, по словам главы Минздрава, планируют запустить консультации семейных врачей на линии контакт-центра. Бесплатный телефон контактного центра: 0−800−60−20−19.

Напомним, «коронавирусный» контакт-центр Минздрава заработал в ноябре, поскольку городские и областные «горячие линии» не справлялись. На прошлой неделе этот контакт-центр обработал свыше 43 тыс. обращений.