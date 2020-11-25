SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink. Фото: flickr.com

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Ракурс

SpaceX (Спейс-Икс), компания Илона Маска, вывела на орбиту группу из 60 спутников Starlink.

Эти спутники необходимы для создания глобальной спутниковой интернет-сети. Одна и та же ракета-носитель Falcon 9 девятый раз подряд доставляет спутники на орбиту. Ракета стартовала с мыса Канаверал в США. После старта ступень «Фалькона 9» спустилась на платформу в Атлантическом океане. Об успехе операции сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Как известно, компания Илона Маска является мировым лидером по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их почти 1 тыс., а за несколько лет их количество должно достигнуть 42 тыс. За один вылет ракета Falcon 9 может доставить на орбиту максимум 60 спутников. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль Starship, первый тестовый запуск которого должен состояться в конце ноября.

Первую партию тест-спутников Starlink запустили 24 мая 2019 года, а вторую — в ноябре. Также две партии спутников запускали в январе 2020 года, по одной — в феврале, марте и апреле. По две партии спутников на орбиту вывели в июне и августе, а в начале сентября состоялся запуск 12 партии.

Напомним, 17 ноября космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на МКС группу астронавтов.