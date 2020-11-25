Новый год Винница встретит без елки из-за карантина

https://racurs.ua/n146952-novyy-god-vinnica-vstretit-bez-elki-iz-za-karantina.html

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Винница решила отказаться от главной елки города на праздники из-за карантинных ограничений. Такое решение приняла городская власть Винницы из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в Фейсбук.

Ситуация с заболеваемостью достаточно тревожная: не каждый день в Украине появляются новые рекорды. Искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат, — написал Моргунов.

По его словам, вопрос о целесообразности установки елки вызвал дискуссии среди горожан, даже было зарегистрировано несколько петиций.

Одни жители считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие наоборот за сохранение этой традиции, чтобы в сложный для всех период елка добавила людям положительных эмоций, — добавил мэр.



Напомним, министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на протяжении новогодних праздников, а также отказаться от массовых мероприятий на Рождество и Новый год. В «Слуге народа» не исключают этот вариант, но рассматривают и другие. Всемирная организация здравоохранения рекомендует на рождественские праздники воздержаться от посиделок с семьей.