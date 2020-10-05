Электронная финансовая пирамида из России: новое мошенничество

Финансовые пирамиды. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2738-elektronnaya-finansovaya-piramida-iz-rossii-novoe-moshennichestvo.html

Ракурс

На простой и понятной человеческой мечте получить деньги, не ударяя палец о палец, можно отлично заработать: посмотрите, сколько в интернете рекламы букмекерских контор, обещающих большие выигрыши. На этом желании (а также на слабом представлении даже не об экономике, а о школьном курсе математики) построен и грязный бизнес на так называемых пирамидах. О великой афере 90-х — финансовой пирамиде МММ — знают все, это классика жанра. Тем не менее, люди продолжают верить в подобные схемы.

В Украине самой известной пирамидой сегодня стала «B2B Jewelry», основанная владельцем ювелирного завода из Винницкой области Николаем Гонтой. Схема развернулась практически за год, сейчас против Николая Гонты и его жены Елены выдвинуто подозрение в мошенничестве. Пирамида, по версии следствия, привлекла примерно 250 млн долл., оставив с носом около 600 тыс. человек.

«Вы смело шагнете в будущее!»

Но современные реалии вносят коррективы и в бизнес мошенников. Итак, недавно в соцсетях начали активно раскручивать некую платформу или, точнее, смарт-контракт. Называется «Форсаж». Аргументы следующие: пандемия выбила у многих почву из-под ног, из-за карантина люди теряют работу и бизнес, а тут появилась редкая возможность заработать, не вставая из-за компьютера. Дальше цитируем одного из агитаторов: «Запуская платформу Forsage на базе смарт-контракта Ethereum еще в феврале, разработчики проекта даже не думали, что создают настолько актуальный источник заработка в 2020 году. Тут вас не уволят и не сократят, нет начальства, заработок зависит только от вас, можно работать в любой точке мира, мгновенные выплаты, вам не нужно ждать дня зарплаты». И наконец — команда, с которой вы смело шагнете в будущее!

Когда говорят о мгновенных выплатах и шагах в будущее, это настораживает. Тем более что в комментариях под постом, который мы только что процитировали, звучали слова «лохотрон» и «пирамида». Отбиваясь от комментаторов, поклонник «Форсажа» доказывал, что это краудфандинговая платформа, все участники которой равны, деньги не аккумулируются на верхушке, а смарт-контракт, работающий на двух блокчейнах, закрыть невозможно. И вообще, сегодня наступил век блокчейн-технологий и криптовалюты, поэтому (снова цитируем) «кто запрыгнет в этот поезд первым, будет отлично себя чувствовать потом».

Блокчейн: связанные одной цепью

Давайте сначала разберемся с обилием модной технической терминологии и попробуем объяснить просто на пальцах, что это такое и с чем его едят.

Платежная система, использующая первую криптовалюту — биткоин — появилась в 2009 году благодаря японскому разработчику Сатоси Накамото. Криптовалюта — те же деньги, которыми можно рассчитываться за товары и услуги (если продавец принимает такие платежи) или обменивать на более привычные денежные единицы. Преимущества платежей в криптовалюте — в том, что это высоконадежная система: нельзя, например, отменить подтвержденную операцию, нельзя заблокировать чужой счет, государство не может вмешиваться в платежи.

Надежность эта достигается как раз благодаря технологии блокчейна. Очень упрощенно говоря, информация содержится не в некоем центральном узле, а в цепочке блоков, которые находятся на множестве компьютеров. Поломать такую систему теоретически можно, но для этого нужно взломать каждый компьютер, в ней завязанный.

Сегодня существуют уже несколько платформ, использующих свою криптовалюту. На двух из них — Ethereum и TRON — как раз и угнездился «Форсаж».

Ethereum был разработан юным дарованием российско-канадского происхождения Виталием Бутериным. Когда он предложил идею платформы, ему было всего 19 лет, а сейчас эфир называют новым поколением криптовалюты. И между прочим, приложениями, построенными на этой платформе пользуется Сбербанк России, а молодое дарование для популяризации и продвижения своего продукта на бывшей родине даже встречался с Путиным.

Да и «Форсаж» — российская придумка.

Финансовая пирамида «Форсаж» — много маленьких пирамидок

Ну а теперь о «Форсаже». Как мы уже говорили, приложение базируется на Ethereum и с недавнего времени на второй блокчейн-платформе TRON, созданной в 2017 году китайцем Джастином Саном и уже имеющей собственную криптовалюту — TRX.

Для того чтобы вступить в сообщество, нужно заплатить сумму в 0,05 эфира, что соответствует примерно 17 долл. А дальше новичку предлагают поучаствовать в нескольких маркетинговых программах. Если совсем просто — вступив в сообщество, вы получаете две «площадки» и начинаете получать доход, приглашая в него новых участников. Привел одного — компенсировал затраты, все следующие приносят чистый доход в эфирах. Можно создать не одну, а множество таких цепочек, за каждую новую придется заплатить около 8,5 долл., то есть 0,025 эфира. На одной площадке можно сделать цепочку из трех человек (вы и двое приглашенных). Те, в свою очередь, могут создавать свои цепочки.

Сейчас в этих цепочках состоит около полумиллиона человек, а к марту будущего года, как предполагается, число участников увеличится вдвое.

Но во всех рекламных и не очень материалах, подробно описывающих создание разных типов платформ на «Форсаже», нигде ни слова не говорится, во что конкретно инвестируются деньги. То есть, оперируя модным словом «краудфандинг», агитаторы молчат о том, что реальный краудфандинг, или «народное финансирование» подразумевает сбор средств на вполне конкретную цель — благотворительность, политический или творческий проект, стартап. Здесь же цель — привлечь побольше народу и снять за это деньги. То есть опять же принцип пирамиды. Только в отличие от МММ, здесь каждый строит свою маленькую пирамидку.

А в чем тогда интерес основателей? Ну хотя бы во взрывном расширении платформы, через которую можно проводить транзакции и получать за это комиссию.

Нынешним летом Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин обвинила «Форсаж» в организации финансовой пирамиды. Основатели отнекиваются — мол, это не та схема, мы не аккумулируем все средства.

Но экспертов биржи поддержал и создатель платформы Ethereum Виталий Бутерин. «Их претензии основаны на том, что вы врете, — написал он в твиттере. — Большая часть ваших инвесторов потеряет вложения. Такие схемы построены на постоянном привлечении новых людей в проект, чтобы иметь ресурс для выплаты дивидендов более ранним участникам. В момент, когда поток новичков прекратится, большая часть пользователей потеряет все вложенные активы. Такая же схема была задействована в Bitconnect, Onecoin и других мошеннических проектах».

И да, российскому проекту «Форсаж» уже тесно на просторах империи, поэтому он активно и агрессивно расширяется, агитируя вступать в него в том числе и украинских граждан.

Короли умирают, пирамида бессмертна

О том, что технология смарт-контрактов привела к созданию нового типа пирамид, еще три года назад писала обозреватель Financial Times Изабелла Каминска. Эта журналистка еще в 2015 году успела взять виртуальное интервью у самого Сергея Мавроди, легендарного основателя МММ. Он в то время весьма неплохо себя чувствовал и занимался… созданием международных финансовых пирамид, в которых оперировал биткоинами. Международная контора MMM Global называла себя «сообществом взаимопомощи».

«МММ не финансовая пирамида, — писал Мавроди ответ на вопрос Financial Times. — Нет ни юридического лица, ни счета в центральном банке, где аккумулируются деньги участников (и откуда они могут быть украдены). Есть только счета, принадлежащие физическим лицам — обычным участникам, которые переводят деньги друг другу напрямую, без посредников. МММ — это просто диспетчер… В целом же МММ — самая честная из существующих организаций. Риски есть везде, но лишь МММ открыто сообщает о них. Все остальные просто врут».

В конце 2017 года Мавроди заявил о выпуске собственной криптовалюты Mavro. Но не успел — в марте следующего года умер от сердечного приступа. Однако история не закончилась, а ее развитие напоминало инфернальную посмертную историю профессора Мориарти из сериала «Шерлок»: на официальной странице в твиттере стали появляться… видео Сергея Мавроди. Он заявлял, что жив, и предлагал вкладывать деньги в МММ. «Скучали по мне?»

Неизвестно, чем закончится история отечественного строителя пирамид Николая Гонты, подозреваемого в мошенничестве. Во всяком случае сам он обещает распространить деятельность своего предприятия на Европу, а начать экспансию предполагает с Польши.

P. S. С июня 2018 года компания Google запретила рекламу криптовалют и любого связанного с этим контента. В фейсбуке существуют жесткие правила на размещение такой рекламы.