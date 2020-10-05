Електронна фінансова піраміда з Росії: нове шахрайство

Фінансові піраміди. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2738-elektronna-finansova-piramida-z-rosiyi-nove-shahraystvo.html

Ракурс

На простій і зрозумілій людській мрії отримати гроші, не вдаривши палець об палець, можна чудово заробити: подивіться, скільки в інтернеті реклами букмекерських контор, які обіцяють великі виграші. На такому бажанні (а також на слабкому уявленні навіть не про економіку, а про шкільний курс математики) побудований і брудний бізнес на так званих пірамідах. Про велику аферу 90-х — фінансову піраміду МММ — знають всі, це класика жанру. Проте люди продовжують вірити в подібні схеми.

В Україні найвідомішою пірамідою сьогодні стала «B2B Jewelry», заснована власником ювелірного заводу з Вінницької області Миколою Гонтою. Схема розгорнулася практично за рік, зараз проти Миколи Гонти і його дружини Олени висунуто підозру в шахрайстві. Піраміда, за версією слідства, залучила приблизно 250 млн дол., залишивши з носом близько 600 тис. осіб.

«Ви сміливо зробите крок у майбутнє!»

Але сучасні реалії вносять корективи і в бізнес шахраїв. Отже, нещодавно в соцмережах почали активно розкручувати таку собі платформу або, точніше, смарт-контракт. Називається «Форсаж». Аргументи такі: пандемія вибила у багатьох ґрунт з-під ніг, через карантин люди втрачають роботу і бізнес, а тут з'явилася рідкісна можливість заробити, не встаючи з-за комп'ютера. Далі цитуємо одного з агітаторів: «Запускаючи платформу Forsage на базі смарт-контракту Ethereum ще в лютому, розробники проекту навіть не думали, що створюють настільки актуальне джерело заробітку у 2020 році. Тут вас не звільнять і не скоротять, немає начальства, заробіток залежить тільки від вас, можна працювати в будь-якій точці світу, миттєві виплати, вам не потрібно чекати дня зарплати». І нарешті — команда, з якою ви сміливо зробите крок у майбутнє!

Коли говорять про миттєві виплати та кроки в майбутнє, це насторожує. Тим більше що в коментарях під постом, який ми щойно процитували, звучали слова «лохотрон» і «піраміда». Відбиваючись від коментаторів, шанувальник «Форсажу» доводив, що це краудфандингова платформа, всі учасники якої рівні, гроші не акумулюються на верхівці, а смарт-контракт, який працює на двох блокчейнах, закрити неможливо. І взагалі, сьогодні настало століття блокчейн-технологій і криптовалюти, тому (знову цитуємо) «хто заплигне в цей поїзд першим, чудово почуватиметься потім».

Блокчейн: пов'язані одним ланцюгом

Спочатку розберімося з великою кількістю модної технічної термінології і спробуймо пояснити просто на пальцях, що це таке і з чим його їдять.

Платіжна система, яка використовувала першу криптовалюту — біткоїни — з'явилася 2009 року завдяки японському розробнику Сатосі Накамото. Криптовалюта — ті ж самі гроші, якими можна розраховуватися за товари та послуги (якщо продавець приймає такі платежі) або обмінювати на більш звичні грошові одиниці. Переваги платежів у криптовалюті — в тому, що це високонадійна система: не можна, наприклад, скасувати підтверджену операцію, не можна заблокувати чужий рахунок, держава не може втручатися у платежі.

Надійність ця досягається саме завдяки технології блокчейну. Дуже спрощено кажучи, інформація міститься не в якомусь центральному вузлі, а в ланцюжку блоків, які розташовані на безлічі комп'ютерів. Поламати таку систему теоретично можна, але для цього потрібно зламати кожен комп'ютер, у ній зав'язаний.

Сьогодні існують вже декілька платформ, які використовують свою криптовалюту. На двох з них — Ethereum і TRON — якраз і базується «Форсаж».

Ethereum був розроблений юним даруванням російсько-канадського походження Віталієм Бутеріним. Коли він запропонував ідею платформи, йому було всього 19 років, а зараз ефір називають новим поколінням криптовалюти. І між іншим, додатками, побудованими на цій платформі, користується Сбербанк Росії, а молоде дарування для популяризації та просування свого продукту на колишній батьківщині навіть зустрічався з Путіним.

Та й «Форсаж» — російська вигадка.

Фінансова піраміда «Форсаж» — багато маленьких пірамідок

Ну а тепер про «Форсаж». Як ми вже казали, додаток базується на Ethereum і з недавнього часу на другій блокчейн-платформі TRON, що була створена у 2017 році китайцем Джастіном Саном і вже має власну криптовалюту — TRX.

Для того щоб вступити у спільноту, потрібно заплатити суму в 0,05 ефіру, що відповідає приблизно 17 дол. А далі новачкові пропонують взяти участь у кількох маркетингових програмах. Якщо зовсім просто — вступивши у спільноту, ви отримуєте два «майданчики» і починаєте отримувати дохід, запрошуючи до неї нових учасників. Привів одного — компенсував витрати, всі наступні приносять чистий дохід в ефірах. Можна створити не один, а безліч таких ланцюжків, за кожен новий доведеться заплатити близько 8,5 дол., тобто 0,025 ефіру. На одному майданчику можна зробити ланцюжок з трьох осіб (ви і двоє запрошених). Ті, своєю чергою, можуть створювати свої ланцюжки.

Зараз у цих ланцюжках перебуває близько півмільйона людей, а до березня майбутнього року, як передбачається, число учасників збільшиться вдвічі.

Але у всіх рекламних і не дуже матеріалах, що докладно описують створення різних типів платформ на «Форсажі», ніде ані слова не сказано, у що конкретно інвестуються гроші. Тобто, оперуючи модним словом «краудфандинг», агітатори мовчать про те, що реальний краудфандинг, або «народне фінансування» передбачає збір коштів на цілком конкретну мету — благодійність, політичний або творчий проект, стартап. Тут же мета — залучити якнайбільше народу і зняти за це гроші. Тобто знову ж принцип піраміди. Тільки на відміну від МММ, тут кожен будує свою маленьку пірамідку.

А в чому тоді інтерес засновників? Ну хоча б у вибуховому розширенні платформи, через яку можна проводити транзакції й отримувати за це комісію.

Нинішнього літа Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін звинуватила «Форсаж» в організації фінансової піраміди. Засновники відхрещуються — мовляв, це не та схема, ми не акумулюємо всі кошти.

Але експертів біржі підтримав і засновник платформи Ethereum Віталій Бутерін. «Їхні претензії засновані на тому, що ви брешете, — написав він у твіттері. — Більша частина ваших інвесторів втратить вкладення. Такі схеми побудовані на постійному залученні нових людей у проект, щоб мати ресурс для виплати дивідендів більш раннім учасникам. У момент, коли потік новачків припиниться, більша частина користувачів втратить всі вкладені активи. Така ж сама схема була задіяна в Bitconnect, Onecoin та інших шахрайських проектах».

І так, російському проекту «Форсаж» вже тісно на просторах імперії, тому він активно й агресивно розширюється, агітуючи вступати до нього в тому числі і українських громадян.

Королі вмирають, піраміда безсмертна

Про те, що технологія смарт-контрактів призвела до створення нового типу пірамід, ще три роки тому писала оглядачка Financial Times Ізабелла Камінська. Ця журналістка ще 2015 року встигла взяти віртуальне інтерв'ю у самого Сергія Мавроді, легендарного засновника МММ. Він в той час вельми непогано почувався і займався... створенням міжнародних фінансових пірамід, в яких оперував біткоїнами. Міжнародна контора MMM Global називала себе «спільнотою взаємодопомоги».

«МММ не фінансова піраміда, — писав Мавроді відповідь на запитання Financial Times. — Немає ані юридичної особи, ані рахунку в центральному банку, де акумулюються гроші учасників (і звідки вони можуть бути вкрадені). Є тільки рахунки, що належать фізичним особам — звичайним учасникам, які переказують гроші один одному напряму, без посередників. МММ — це просто диспетчер... Загалом МММ — найчесніша з існуючих організацій. Ризики є скрізь, але лише МММ відкрито повідомляє про них. Всі решта просто брешуть».

Наприкінці 2017 року Мавроді заявив про випуск власної криптовалюти Mavro. Але не встиг — у березні наступного року помер від серцевого нападу. Однак історія не закінчилася, а її розвиток нагадував інфернальну посмертну історію професора Моріарті з серіалу «Шерлок»: на офіційній сторінці у твіттері почали з'являтися... відео Сергія Мавроді. Він заявляв, що живий, і пропонував вкладати гроші в МММ. «Сумували за мною?»

Невідомо, чим закінчиться історія вітчизняного будівельника пірамід Миколи Гонти, підозрюваного в шахрайстві. У всякому разі сам він обіцяє поширити діяльність свого підприємства на Європу, а почати експансію планує з Польщі.

P. S. З червня 2018 року компанія Google заборонила рекламу криптовалюти і будь-якого пов'язаного з цим контенту. У фейсбуці існують жорсткі правила на розміщення такої реклами.