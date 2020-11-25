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Ракурс
Нацбанк попередив українців про нову схему шахрайства. Фото: РБК-україна

Нове шахрайство — як дурять українців через коронавірусні виплати (ВІДЕО)

25 лис 2020, 11:18
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Шахраї в Україні вигадали нову злочину схему для того, щоб заволодіти грошима довірливих громадян.

У Національному банку радять громадянам не довіряти повідомленням про так звані «онлайн-компенсації від держави». Зловмисники, користуючись непростим становищем українців через пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на оплату будь-чого: комунальних чи медичних послуг, товарів іноземного виробництва тощо. Про це 25 листопада повідомила прес-служба Національного банку України у Facebook.

Схема виманювання грошей наступна: потенційна жертва отримує смс-повідомлення, що спрямовує її на шахрайський сервіс. Користувач бачить на екрані інформацію, що йому призначили чималу суму компенсації, наприклад, 50 тис. грн.

Для того, щоб «отримати гроші», необхідно оплатити незначну комісію — 100−200 грн. Більше того, зловмисники просять жертву після грошового переказу сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та за інші фальшиві послуги.

В НБУ радять українцям, які отримали подібні повідомлення, перевірити інформацію через надійні джерела. Питання компенсації від держави фахівці радять звертатися до профільної державної установи за своїм місцем проживання.


Нагадаємо, у Києві четверо зловмисників, використовуючи спецтехніку та підроблені платіжні картки, вкрали через банківські автомати самообслуговування 1 млн грн.

Джерело: Ракурс


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