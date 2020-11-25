“Пакунок малюка” знову повернув Кабмін

https://racurs.ua/ua/n146968-pakunok-maluka-znovu-povernuv-kabmin.html

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«Пакунок малюка» знову повернув Кабінет міністрів України — своїм рішенням 25 листопада уряд відновив надання одноразової натуральної допомоги при народжені дитини.

Про це стало відомо під час засідання Кабміну у середу.

Згідно з рішенням, немовлята, народжені з 24 жовтня 2020 року і до 1 липня 2021 року включно повинні впродовж 30 днів від моменту народження отримати «пакунок малюка». У випадку пошкоджень або недоукомплектування пакунку необхідно протягом трьох днів від моменту одержання допомоги скласти відповідний акт та звернутися до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту.

Нагадаємо, що 30 червня Антимонопольний комітет України ухвалив рішення скасувати «пакунки малюка» у зв’язку з розглядом скарг учасників закупівель. 29 липня Кабмін скасував надання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини.

Кабмін затвердив проект постанови, яка передбачала виплату замість «пакунків» відповідної суми грошової допомоги, за яку потрібні малюку речі можна придбати у спеціальних роздрібних точках. Таке рішення уряду зазнало чималої критики як з боку експертів, так і від провладної фракції «Слуга народу». Верховна Рада 30 вересня підтримала в другому читанні законопроект № 3006а, яким повернула «пакунки малюка».