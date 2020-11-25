«Пакет малыша» вновь вернул Кабмин

https://racurs.ua/n146968-paket-malysha-vnov-vernul-kabmin.html

Ракурс

«Пакет малыша» вновь вернул Кабинет министров Украины — своим решением 25 ноября правительство возобновило предоставление единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

Об этом стало известно во время заседания Кабмина в среду.

Согласно решению, младенцы, рожденные с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно должны в течение 30 дней с момента рождения получить «пакет малыша». В случае повреждения или некомплекта пакета необходимо в течение трех дней с момента получения помощи составить акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

Напомним, что 30 июня Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить «пакеты малыша» в связи с рассмотрением жалоб участников закупок. 29 июля Кабмин отменил предоставление единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

Кабмин утвердил проект постановление, которое предусматривало выплату вместо «пакета» соответствующей суммы денежной помощи, за которую нужны малышу вещи можно приобрести в специальных розничных точках. Такое решение правительства подверглось немалой критике как со стороны экспертов, так и от провластной фракции «Слуга народа». Верховная Рада 30 сентября поддержала во втором чтении законопроект № 3006, которым вернула «пакеты малыша».