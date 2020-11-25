Чат-бот «Медсестра Иванка» поможет выявить коррупцию в больницах. Фото:

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Чат-бот «Медсестра Иванка» проверит, как медицинские средства закупила любая больница Украины.

Этот чат бот, который разработала общественная организация «Антикоррупционный штаб», уже заработал в Telegram и Viber. Он должен помогать украинцам выявлять коррупцию в больницах. Чат-бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является бесплатным. Об этом 25 ноября сообщает «Громадське» со ссылкой на создатели чат-бота.

Отмечается, что «Медсестра Иванка» поможет подписаться на любую больницу и получать обновления о ее закупке. Также там можно оставить жалобу или сообщение о коррупции в том или ином медицинском заведении. Кроме того, бот позволяет просмотреть статистику распространения коронавируса и узнавать о цене лекарств и то, какие препараты от COVID-19 закупили больницы.

По словам исполнительного директора «Антикоррупционного штаба» Сергея Миткалика, ежедневно медицинские учреждения тратят миллионы гривен на медицинские товары и услуги для борьбы с коронавирусом, но часто эти деньги используются неэффективно.

Напомним, в Минздраве заявили, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение 8 млн бесплатных доз вакцины для Украины. При заказе дополнительных партий вакцину можно будет приобрести по специальной цене в 7 долл.