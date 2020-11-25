Дело о расстрелах на Институтской разделил суд — на скамье подсудимых два «беркутовца»

https://racurs.ua/n146965-delo-o-rasstrelah-na-institutskoy-razdelil-sud-na-skame-podsudimyh-dva-berkutovca.html

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Дело о расстрелах на Институтской разблокировал 25 ноября Святошинский райсуд Киева. Во время судебного заседания, которое проходило в среду, суд решил разделить уголовное производство о расстрелах на Институтской на две части.

Первая затронет обвиняемых экс-«беркутовцев» — Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, а вторая — Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Об этом сегодня написал в Фейсбук корреспондент издания «Тиждень» Стас Кузяк.

Из-за уклонения части обвиняемых от судебных заседаний производство (о расстрелах на Институтской — ред.) было остановлено. В связи с этим перед судом встал вопрос о выделении материалов (о пропавших трех беркутовцах — ред.) в отдельное производство. Прокуроры и потерпевшие были против и просили больше времени для организации международного розыска пропавших. В то же время сторона обвинения и защитники «беркутовцев» были «за». Учитывая изложенное, суд выделяет материалы о Зинченко, Амброськине и Янишевском в отдельное производство. Оно и в дальнейшем будет остановлено на время розыска, — заявил председательствующий судья Сергей Дячук.

Он добавил, что второе производство в отношении Александра Маринченко и Сергея Тамтуры восстановится со следующей среды, 2 декабря.

Напомним, Святошинский райсуд рассматривает дело против пяти бывших бойцов спецподразделения «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Однако заседание по этому делу остановились год назад после того, как 29 декабря президент Владимир Зеленский согласился обменять бывших беркутовцев на украинцев, которых удерживали в ОРДЛО.

8 февраля двух обвиняемых Маринченко и Тамтуру вернули в Киев.

20 октября суд объявил в розыск трех экс-беркутовцев — Зинченко, Амброськина и Янишевского. Они, вероятно, находятся на оккупированных Россией территориях Донбасса.