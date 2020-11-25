Справу про розстріли на Інститутській розділив суд — на лаві підсудних двоє “беркутівців”

https://racurs.ua/ua/n146965-spravu-pro-rozstrily-na-instytutskiy-rozdilyv-sud-na-lavi-pidsudnyh-dvoie-berkutivciv.html

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Справу про розстріли на Інститутській розблокував 25 листопада Святошинський райсуд Києва. Під час судового засідання, яке відбувалося у середу, суд вирішив розділити кримінальне провадження про розстріли на Інститутській на дві частини.

Перша стосуватиметься обвинувачених екс-«беркутівців» — Олександра Маринченка і Сергія Тамтури, друга — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського. Про це сьогодні кореспондент видання «Тиждень» Стас Кузяк написав у Фейсбук.

Через ухилення частини обвинувачених від судових засідань провадження (про розстріли на Інститутській — ред.) було зупинене. У зв’язку з цим перед судом постало питання про виділення матеріалів (щодо зниклих трьох беркутівців — ред.) в окреме провадження. Прокурори і потерпілі були проти і просили більше часу для організації міжнародного розшуку зниклих. Водночас обвинувачення та їхні захисники були за. Враховуючи викладене, суд виділяє матеріали щодо Зінченка, Амброськіна та Янишевського в окреме провадження. Воно і надалі буде зупинене на час розшуку, — заявив головуючий суддя Сергій Дячук.

Він додав що друге провадження щодо Олександра Маринченка і Сергія Тамтури відновиться з наступної середи, 2 грудня.

Нагадаємо, що Святошинський райсуд розглядає справу проти п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану. Однак засідання у цій справі зупинилися рік тому після того, як 29 грудня президент Володимир Зеленський погодився обміняти колишніх беркутівців на українців, яких утримували в ОРДЛО.

8 лютого двох обвинувачених Маринченка і Тамтуру повернули до Києва.

20 жовтня суд оголосив у розшук трьох екс-беркутівців — Зінченка, Амброськіна та Янишевського. Вони, ймовірно, перебувають на окупованих Росією територіях Донбасу.