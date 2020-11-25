Ранній симптом коронавірусу назвали вчені. Фото: medicover.ua

https://racurs.ua/ua/n146964-ranni-ta-mayje-nepomitni-symptomy-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

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Ранні симптоми зараження коронавірусом виявили іспанські дослідники.

Найпершими симптомами зараженняCOVID-19 є сухість і неприємні відчуття в носі. Ця ознака з’являється до того, як інфікований перестає відчувати запахи. До такого висновку прийшли вчені з університету Барселони. Про це повідомляє Naked Science із посиланням на статтю, яка опублікована на порталі medRxiv.org і ще не пройшла рецензування.

В роботі зазначається, що науковці відштовхувалися від гіпотези, що втрата нюху при COVID-19 пов’язана з припиненням роботи келихоподібних клітин, які допомагають молекулам одорантів — речовин, що відповідають за запахи, — прилипати до відповідних рецепторів.

Дослідження на людях показали, що 68% пацієнтів випробовуваних з групи С COVID-19 на ранніх стадіях захворювання скаржилися на «дивне відчуття» і сухість в носі. А 52% пацієнтів порівняли відчуття з тим, ніби їм зробили промивання носа. Такі симптоми тривали в середньому 12 днів і за часом збігалися або передували втраті нюху і смаку.

Автори дослідження вважають важливими результати свого дослідження. Вони вважають, що виявлені симптоми варто включити в протоколи ранньої діагностики коронавірусу.

«Наявність» назальних відчуттів може бути прийнято до уваги як для діагностики, так і для заходів соціального дистанціювання, особливо в ситуаціях, коли тести методом ПЛР не можуть застосовуватися в неважких випадках, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, коронавірусна хвороба COVID-19 може спричиняти ураження шкіри, що нагадують ознаки обмороження.