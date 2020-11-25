Камери на дорогах на 30% знизили кількість “швидкісних” порушень ПДР — Аваков

https://racurs.ua/ua/n146963-kilkist-shvydkisnyh-porushen-na-dorogah-znyzylasya-na-30-zavdyaky-kameram-avakov.html

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Перевищення швидкості впродовж останніх п’яти місяців стали на 30% менше реєструватися в Україні завдяки запровадженню системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

Про це 25 листопада у Фейсбук повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює, — зазначив міністр.

За його словами, до кінця 2020 року підготують для встановлення ще 220 камер, а впродовж наступного — ще 300 камер.

Нагадаємо, нині в Україні встановлено та працює 45 камер автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Система запрацювала з 1 червня. З 19 листопада система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками авто на іноземній реєстрації.

Також 24 листопада набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.