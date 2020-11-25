Число «скоростных» нарушений ПДД снизилось на 30% благодаря камерам — Аваков

https://racurs.ua/n146963-chislo-skorostnyh-narusheniy-pdd-snizilos-na-30-blagodarya-kameram-avakov.html

Ракурс

Превышения скорости на протяжении последних пяти месяцев стали на 30% меньше регистрироваться в Украине благодаря внедрению системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом 25 ноября в Фейсбук сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает, — отметил министр.

По его словам, до конца 2020 года подготовят для установки еще 220 камер, а в течение следующего — еще 300 камер.

Напомним, сейчас в Украине установлены и работает 45 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Система заработала с 1 июня. С 19 ноября система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранном регистрации.

Также 24 ноября вступили в силу изменения в ПДД, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.