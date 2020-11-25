Варіант локдауну на зимові свята розглядаємо, фото — Суспільне

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Ракурс

Повний лоукдаун в Україні можливий. В Кабінеті міністрів готуються до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята.

Про це стало відомо на засіданні уряду України 25 листопада.

Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, в тому числі і до можливого введення карантину на зимові свята, — прем'єр Денис Шмигаль зробив таку першу офіційну заяву про ймовірний новорічний локдаун.

Прем'єр заявив, що наразі вся Україна у помаранчевій зоні й діє карантин вихідного дня. Він назвав це «зваженою альтернативою локдауну». Остаточний результат та ефективність такої моделі Кабмін хоче оцінити на початку грудня, але вже зараз фіксує зменшення мобільності населення.

Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності. Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — період новорічних свят, це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, — розповів Шмигаль.

В уряді сподіваються вийти на так зване плато за кількістю захворілих на початок грудня і вже фіксують «певне покращення ситуації» за кількістю зайнятих ліжкомісць і кількістю захворілих.

Водночас новорічні свята можуть спровокувати значний поштовх до сплеску коронавірусу, якого медична система може не витримати.

В окремих обласних центрах завантаженість лікарень уже становить 90%, — повідомив Шмигаль на засіданні уряду.

«Ракурс» повідомляв, що карантин в Україні з 25 листопада не можна зробити жорсткішим без додаткового інформування про це населення. Кабмін повинен заздалегідь попереджати громадян про нові обмеження — не пізніше ніж за тиждень.