Вариант локдауна на зимние праздники рассматриваем, фото — Суспільне

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Ракурс

Полный лоукдаун в Украине возможен. В Кабинете министров готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники.

Об этом стало известно на заседании правительства Украины 25 ноября.

Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники, — премьер Денис Шмыгаль сделал первое официальное заявление о возможном новогоднtv локдаунt.

Премьер заявил, что сейчас вся Украина в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня. Он назвал это «взвешенной альтернативой локдауну». Окончательный результат и эффективность такой модели Кабмин хочет оценить в начале декабря, но уже сейчас фиксируют уменьшение мобильности населения.

Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости. Мы понимаем, что конец декабря и начало января — период новогодних праздников, это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, — рассказал Шмыгаль.

В правительстве надеются выйти на так называемое плато по количеству заболевших на начало декабря и уже фиксируют «определенное улучшение ситуации» по количеству занятых койкомест и количеству заболевших.

В то же время новогодние праздники могут спровоцировать новый всплеск коронавируса, который медицинская система может не выдержать.

В отдельных областных центрах загруженность больниц уже составляет 90%, — сообщил Шмыгаль на заседании правительства.

«Ракурс» сообщал, что карантин в Украине с 25 ноября нельзя ужесточить без дополнительного информирования об этом населения. Кабмин должен заранее предупреждать граждан о новых ограничениях — не позднее чем за неделю.