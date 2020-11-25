Деталь казацкой пушки подняли со дна Днепра. Фото: «Запорожсталь» в Facebook

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Ракурс

Деталь казацкой пушки подняли со дна Днепра возле острова Хортица в Запорожской области.

На дне реки в районе села Беленькое Запорожской области обнаружили сухопутный артиллерийский лафет XVII—XVIII вв. Нашел артефакт заведующий отделом реставрации Национального заповедника «Хортица» Валерий Нефедов. Подводная археологическая экспедиция была профинансирована предприятием «Запорожсталь» и проводилась 22−23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Лафет подняли почти с десятиметровой глубины. Деталь имеет деревянный каркас, окованный железом, чтобы можно было закрепить пушку весом около 2−3 т. Длина лафета составляет 4,4 м, ширина — 2,3 м. На корпусе артефакта присутствуют различные оковки, шплинты, тормозные элементы для наведения оружия. Чугунное ядро к такой пушке весило 400 гр.

Это полевая пушка, использовавшаяся для штурма городов, укреплений, крепостей в противостоянии турецким частям во время военных кампаний эпохи гетмана Ивана Мазепы. На то время это было стратегическое оружие, что имело очень большую ценность, — отметил Нефедов.

Ожидается, что артефакт законсервируют. Через некоторое время деталь от пушки разместят в отреставрированном «Музее истории запорожского казачества» на острове Хортица.

Напомним, впервые за 30 лет на острове Хортица археологи нашли зимовщики казаков. Хуторки запорожцев исследователи обнаружили в Совутиной балке, их датируют 18 веком.