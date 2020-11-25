Деталь козацької гармати підняли з дна Дніпра. Фото: «Запорожсталь» у Facebook

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Деталь козацької гармати підняли з дна Дніпра поблизу острова Хортиця в Запорізькій області.

На дні річки в районі села Біленьке Запорізької області виявили сухопутний артилерійський лафет XVII-XVIII ст. Знайшов артефакт завідувач відділу реставрації Національного заповідника «Хортиця» Валерій Нефьодов. Підводна археологічна експедиція була профінансована підприємством «Запоріжсталь» й проводилася 22−23 листопада. Про це повідомила прес-служба підприємства.

Лафет підняли майже з десятиметрової глибини. Деталь має дерев’яний каркас, який обкований залізом, щоб можна було закріпити гармату вагою близько 2−3 т. Довжина лафета становить 4,4 м, ширина — 2,3 м. На корпусі артефакту присутні різні оковки, шплінти, гальмівні елементи для наведення зброї. Чавунне ядро до такої гармати важило 400 гр.

Це польова гармата, що використовувалася для штурму міст, укріплень, фортець у протистоянні турецьким частинам під час військових кампаній доби гетьмана Івана Мазепи. На той час це була стратегічна зброя, що мала надзвичайно велику цінність, — зазначив Нефьодов.

Очікується, що артефакт законсервують. Через деякий час деталь від гармати розмістять у відреставрованому «Музеї історії запорозького козацтва» на острові Хортиця.

Нагадаємо, вперше за 30 років на острові Хортиця археологи знайшли зимівники козаків. Хутірки запорожцыв дослідники виявили в Совутиній балці, їх датують 18 століттям.