Меган Маркл розповіла про зрив другої вагітності — новини шоу-бізнесу

https://racurs.ua/ua/n146960-megan-markl-rozpovila-pro-zryv-drugoyi-vagitnosti.html

Ракурс

Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі повідомила, що цього літа втратила другу дитину, відчувши «різкі судоми». Свій досвід герцогиня Сассекська описала у статті для The New York Times й закликала людей частіше цікавитися станом один одного.

Інцидент стався у липні у Лос-Анджелесі, коли Меган Маркл змінювала пелюшки своєму первістку Арчі.

Я відчула різкі судоми й опустилася на підлогу з Арчі на руках, наспівуючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Весела мелодія різко контрастувала з моїми відчуттями. Я тримала свого первістка і знала, що втрачаю другу дитину, — написала Маркл у колонці під назвою «Втрати, які ми розділяємо» для The New York Times.

Згодом дружина принца Гаррі перебувала у лікарні з «розбитим серцем» й разом з чоловіком «намагалася уявити, як можна зцілимося від нестерпного горя».

Маркл зазначила, до 20 зі 100 жінок проходять через зрив вагітності і залишаються зі своїм болем на самоті.

Давайте заприсягнемося питати інших: «Ти в порядку?» Хоч як би ми не сперечалися один з одним, наскільки б ми не були фізично віддаленими, правда полягає в тому, що ми пов’язані як ніколи через усе, що пережили цього року поодинці та разом, — резюмувала дружина британського принца.

Нагадаємо, після переїзду з Британії перші місяці зоряна пара провела в Канаді, але невдовзі перебралася до Лос-Анджелесу, де оселилася в розкішному маєтку. Згодом подружжя придбало власний дім.