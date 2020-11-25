Меган Маркл рассказала о срыве второй беременности

https://racurs.ua/n146960-megan-markl-rasskazala-o-sryve-vtoroy-beremennosti.html

Ракурс

Меган Маркл, жена британского принца Гарри, сообщила, что этим летом потеряла второго ребенка, почувствовав «резкие судороги». Свой опыт герцогиня Сассекская описала в статье для The New York Times и призвала людей чаще интересоваться состоянием друг друга.

Инцидент произошел в июле в Лос-Анджелесе, когда Меган Маркл меняла подгузник своему первенцу Арчи.

Я почувствовала резкие судороги и опустилась на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия резко контрастировала с моими ощущениями. Я держала своего первенца на руках и знала, что теряю второго ребенка, — написала Маркл в колонке под названием «Потери, которые мы разделяем» для The New York Times.

Впоследствии жена принца Гарри находилась в больнице с «разбитым сердцем» и вместе с мужем «пыталась представить, как можно исцелиться от невыносимого горя».

Маркл отметила, что до 20 из 100 женщин проходят через срыв беременности и остаются со своей болью в одиночестве.

Давайте пообещаем спрашивать других: «Ты в порядке?» Как бы мы не спорили друг с другом, насколько бы мы не были физически удаленными, правда заключается в том, что мы связаны как никогда в силу того, что мы пережили в этом году в одиночку и вместе, — резюмировала жена британского принца.

Напомним, после переезда из Британии первые месяцы звездная пара провела в Канаде, но вскоре перебралась в Лос-Анджелес, где поселилась в роскошном имении. Впоследствии супруги приобрели собственный дом.