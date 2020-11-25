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Ракурс
Ранний симптом коронавируса назвали ученые. Фото: medicover.ua

Ранние и почти незаметные симптомы коронавируса назвали ученые

25 ноя 2020, 14:14
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Ранние симптомы заражения коронавирусом обнаружили испанские исследователи.

Самыми первыми симптомами заражения COVID-19 является сухость и неприятные ощущения в носу. Этот признак появляется до того, как инфицированный перестает ощущать запахи. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью, которая опубликована на портале medRxiv.org и еще не прошла рецензирование.

В работе отмечается, что ученые отталкивались от гипотезы, что потеря обоняния при COVID-19 связана с прекращением работы бокаловидных клеток, которые помогают молекулам одорантов — веществ, отвечающих за запахи, — прилипать к соответствующих рецепторов.

Исследования на людях показали, что 68% пациентов испытуемых из группы с COVID-19 на ранних стадиях заболевания жаловались на «странное чувство» и сухость в носу. А 52% пациентов сравнили ощущения с тем, будто им сделали промывание носа. Такие симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса.

Авторы исследования считают важными результаты своего исследования. Они считают, что выявленные симптомы стоит включить в протоколы ранней диагностики коронавируса.

«Наличие» назальных ощущений может быть принято во внимание как для диагностики, так и для мероприятий социального дистанцирования, особенно в ситуациях, когда тесты методом ПЦР и не могут применяться в нетяжелых случаях, — отмечают исследователи.


Результаты исследования. А) Частота «назальных» симптомов; В) неприятные ощущения в носовой и ротовой полости, сухость в носу, «носовой душ»; С) матрицы совместной встречаемости симптомов для клинической группы (Covid-19). Инфографика: Naked Science

Напомним, коронавирусная болезнь COVID-19 может вызывать поражения кожи, напоминающие признаки обморожения.

Источник: Ракурс


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