Чат-бот «Медсестра Іванка» допоможе виявити корупцію в лікарнях. Фото:

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Чат-бот «Медсестра Іванка» перевірить, як медичні засоби закупила будь-яка лікарня України.

Цей чат бот, який розробила громадська організація «Антикорупційний штаб», вже запрацював в Telegram та Viber. Він повинен допомагати українцям виявляти корупцію в лікарнях. Чат-бот оновлюється в режимі реального часу, охоплює всю Україну та є безкоштовним. Про це 25 листопада повідомляє «Громадське» із посиланням на творці чат-боту.

Зазначається, що «Медсестра Іванка» допоможе підписатися на будь-яку лікарню та отримувати оновлення про її закупівлі. Також там можна залишити скаргу або повідомлення про корупцію в тому чи іншому медичному закладі. Крім того, бот дозволяє переглянути статистику розповсюдження коронавірусу та дізнаватися про ціну ліків та те, які препарати від COVID-19 закупили лікарні.

За словами виконавчого директора «Антикорупційного штабу» Сергія Миткалика, щодня медичні заклади витрачають мільйони гривень на медичні товари й послуги для боротьби з коронавірусом, але часто ці гроші використовуються неефективно.

Нагадаємо, в МОЗ заявили, що домовленість по системі COVAX передбачає виділення 8 млн безкоштовних доз вакцини для України. При замовленні додаткових партій вакцину можна буде придбати за спеціальною ціною в 7 дол.