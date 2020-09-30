При рождении ребенка снова будут выдавать «пакет малыша», фото: Запорожская областная государственная администрация

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Ракурс

«Пакет малыша» — одноразовую помощь в натуральном виде — в Украине могут снова начать выдавать при рождении ребенка.

Верховная Рада сегодня, 30 сентября, поддержала во втором чтении соответствующий законопроект № 3006а. За это решение проголосовали 264 народных избранника. Об этом сообщается на сайте Рады.

Размер «пакета малыша», согласно этому законопроекту, должен составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до шести лет. Также уточнен перечень лиц, которые будут получать эту помощь в случае отсутствия родителей новорожденного ребенка:

усыновители;

патронатные воспитатели;

приемные родители;

родители-воспитатели;

опекуны.

Кроме того, предусмотрено, что с 1 июля 2021 года появится возможность, по желанию, получать эту помощь в виде денежной компенсации вместо натуральной формы.

«Пакеты малыша» ранее уже выдавали в Украине в натуральном виде. Однако в конце июля Кабмин утвердил проект постановления, которое предусматривало выплату вместо них соответствующей суммы денежной помощи, за которую нужные малышу вещи можно приобрести в специальных розничных точках.

Такое решение правительства подверглось значительной критике как со стороны экспертов, так и от провластной фракции «Слуга народа».