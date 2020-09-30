«Пакунок малюка» повертається — Рада ухвалила відповідний законhttps://racurs.ua/ua/n144493-pakunok-maluka-povertaietsya-rada-uhvalyla-vidpovidnyy-zakon.htmlРакурс
«Пакунок малюка» — одноразову допомогу в натуральному вигляді — в Україні можуть знову розпочати видавати при народженні дитини.
Верховна Рада сьогодні, 30 вересня, підтримала в другому читанні відповідний законопроект № 3006а. За це рішення проголосували 264 народні обранці. Про це повідомляється на сайті Ради.
Розмір «пакунку малюка», згідно з цим законопроектом, має становити не менше ніж три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Також уточнено перелік осіб, які отримуватимуть цю допомогу в разі відсутності батьків новонародженої дитини:
- усиновлювачі;
- патронатні вихователі;
- прийомні батьки;
- батьки-вихователі;
- опікуни.
Крім того, передбачено, що з 1 липня 2021 року з’явиться можливість, за бажанням, отримувати цю допомогу у вигляді грошової компенсації замість натуральної форми.
«Пакунки малюка» раніше вже видавали в Україні у натуральному вигляді. Проте наприкінці липня Кабмін затвердив проект постанови, яка передбачала виплату замість них відповідної суми грошової допомоги, за яку потрібні малюку речі можна придбати у спеціальних роздрібних точках.
Таке рішення уряду зазнало чималої критики як з боку експертів, так і від провладної фракції «Слуга народу».