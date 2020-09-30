При народженні дитини знову видаватимуть «пакунок малюка», фото: Запорізька обласна державна адміністрація

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Ракурс

«Пакунок малюка» — одноразову допомогу в натуральному вигляді — в Україні можуть знову розпочати видавати при народженні дитини.

Верховна Рада сьогодні, 30 вересня, підтримала в другому читанні відповідний законопроект № 3006а. За це рішення проголосували 264 народні обранці. Про це повідомляється на сайті Ради.

Розмір «пакунку малюка», згідно з цим законопроектом, має становити не менше ніж три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Також уточнено перелік осіб, які отримуватимуть цю допомогу в разі відсутності батьків новонародженої дитини:

усиновлювачі;

патронатні вихователі;

прийомні батьки;

батьки-вихователі;

опікуни.

Крім того, передбачено, що з 1 липня 2021 року з’явиться можливість, за бажанням, отримувати цю допомогу у вигляді грошової компенсації замість натуральної форми.

«Пакунки малюка» раніше вже видавали в Україні у натуральному вигляді. Проте наприкінці липня Кабмін затвердив проект постанови, яка передбачала виплату замість них відповідної суми грошової допомоги, за яку потрібні малюку речі можна придбати у спеціальних роздрібних точках.

Таке рішення уряду зазнало чималої критики як з боку експертів, так і від провладної фракції «Слуга народу».