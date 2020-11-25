Кабмин утвердил кандидатуры глав ОГА в Харькове и Ужгороде

Кабмин утвердил кандидатуры председателей ОГА в Харькове и Ужгороде, коллаж — Ракурс

https://racurs.ua/n146967-kabmin-utverdil-kandidatury-glav-oga-v-harkove-i-ujgorode.html

Ракурс

Кабинет министров продолжает кадровые изменения в регионах. Правительство 25 ноября согласовалj увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова и Харьковской ОГА Алексея Кучера.

В то же время министры заслушали и согласовали назначение на эти должности соответственно Анатолия Полоскова и Айны Тимчук.

Полоскову 52 года, он придет во власть из бизнеса. Сейчас возглавляет одно из винодельческих предприятий Закарпатья. Его планировали назначить в ОГА раньше, но в апреле этого года предпочли Алексея Петрова.

На должность председателя Харьковской ОГА согласовано назначение человека из команды мэра Харькова Геннадия Кернеса. Айна Тимчук пока руководит аппаратом Днепропетровской ОГА. А раньше она была заместителем городского головы Харькова Кернеса.

В 2017 году чиновница попала в поле журналистов Bihus.info, которые утверждают, что она скрывала имущество, а ее бывший муж зарегистрировал бизнес на бабушку.

Напомним, что президент Зеленский продолжает «чистить» глав областей. 24 ноября он уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и назначил и.о. Романа Примуша. Перед этим глава государства совершил смену главы ОГА в Сумах.

Эксперты считают многочисленные кадровые изменения осенью этого года следствием провалившихся местных выборов и увольнением из ОП Сергея Трофимова, который и делал раньше назначения в регионах.